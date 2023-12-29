«القومي للمرأة» يطلق ورشة عمل حول التمكين والمساواة بين الجنسين

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمركز الدولي للتدريب، التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا، على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2023 ورشة عمل بعنوان «التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».

جاء ذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور كلٍ من أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأشرف صلاح الدين نائب، رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ونجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، ومونيكا ريزي مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.

سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين

استهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يُعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.

معهد التخطيط القومي

وأعربت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يُطبق للمرة الأولي في مصر من خلال المعهد الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به لباقي المؤسسات، مضيفة أنّ انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.

فيما أشارت مونيكا إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أنّ ورشة العمل تُعد فرصةً مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.

المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين

يذكر أنّه خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية.