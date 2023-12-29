«عنبة» يروج لظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

حرص مطرب المهرجانات الشهير عنبة للترويج لحلقته التليفزيونية ضمن حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على السوشيال ميديا.

عنبة يروج لحلقته مع صاحبة السعادة

حيث شارك عنبة جمهوره بعدد من الصور له مع الفنانة إسعاد يونس عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلّق عليها قائلا: «يوم الاثنين حلقة جديدة مع صاحبة السعادة».

وخلال هذه الحلقة تستضيف الفنانة إسعاد يونس أبطال فيلمها الجديد عصابة عظيمة الذي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب سنوات وهم عنبة ورنا رئيس ومحمد محمود وكريم عفيفي، وتظهر إسعاد خلال الحلقة باللوك الخاص بشخصية عظيمة التي تقدمها في العمل.

يذكر أن فيلم عصابة عظيمة هو من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل احسان ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف من بينهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول وأحمد عزمي وغيرهم.