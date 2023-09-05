مراجعة بيانات أراضي الإصلاح الزراعي المقام عليها مشروعات في البحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور كل من مديري إدارة الشؤون المالية، والشؤون القانونية بالمحافظة والرقابة والمتابعة، وممثل عن إدارة الفتوى بالشؤون القانونية، لاستعراض محضر الاجتماع السابق، وماورد من الوحدات المحلية، بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام، طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي.

وتبين خلال الاجتماع، أن جميع المواقع التي تمت معاينتها بمعرفة اللجنة المشكلة بنطاق تلك الوحدات المحلية مستغلة جميعها، ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تهدف إلى أي أرباح، حيث أنها مستغلة للمنفعة العامة.

تدقيق بيانات أراضي الإصلاح الزراعي

يأتي ذلك في ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام، والتي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضى.