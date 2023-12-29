العثور على محفظة إسرائيلي في خان يونس بعد 9 أعوام من فقدانها.. صدفة غريبة

صدفة قادت جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى العثور على محفظة جندي يدعى «يديد أكرمان»، كما عُثر على بطاقة الخاصة بـ«كلب» الجندي، بعد 9 سنوات من فقدانهما خلال الحرب على غزة عام 2014، وفق موقع «تايمز أوف إسرائيل».

العثور على محفظة جندي إسرائيلي بغزة

قبل 9 سنوات أصيب جندي الجيش الإسرائيلي «أكرمان»، خلال قيامه بعمليات استهداف المدنيين العُزل في خان يونس أثناء الحرب على غزة عام 2014، والصدفة قادت أحد ضابط إسرائيلي يدعى الرائد عيدان، نائب قائد كتيبة «روتيم» التابعة للواء جفعاتين، للعثور على المحفظة وبطاقة الكلب، خلال استهداف منزل بالمنطقة.

وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي الناطق باللغة العبرية، بأن يديد أكرمان فقد ممتلكاته خلال الحرب، وتحديدا في عملية الجرف الصامد، التي كبدت الاحتلال خسائر كبيرة، إذ وصفها الموقع بـ«أسوأ صراع في القطاع، حيث فقدنا الكثير من جنودنا وأكرمان أصيب فبها».

صاحب المحفظة يشارك في قتل المدنيين

خلال تنفيذ «أكرمان»، عملية بشعة في حق المدنيين، أصيب بشظية وجرى علاجه من قبل المسعفين في الميدان، إلا أنه فقد أغراضه وفق الموقع الإسرائيلي، ليحتفظ بها مواطن فلسطيني، قبل أن تعرض بعد 9 سنوات عبر مقطع فيديو باللغة العبرية، إذ كتب عليها: «مرحبا بك يا أكرمان في مقبرة الغزاة»، في إشارة إلى أن فلسطين تعد مقبرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

لم يمر مقطع الفيديو بسهولة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت منزلا في خان يونس لاستعادة متعلقات «أكرمان»، الذي يؤدي الخدمة العسكرية الاحتياطية حاليا، ويشارك في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي فلسطين، حيث اعتادت القوات على قتل المدنيين دون أسباب.

ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن صاحب المحفظة وبطاقة الكلب شعر بالصدمة عندما رأى أشيائه، قائلا: «شعرت بالصدمة بعض الشيء.. لقد مر ما يقرب من عقد من الزمان إنه رمزي للغاية».