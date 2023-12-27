العثور على بدلة جندي إسرائيلي في غزة بعد 13 عاما من فقدانها.. ما القصة؟

صدفة غريبة قادت جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى العثور على بدلة عسكرية «دبابة» تعود لأحد الضباط الإسرائيليين بعد 13 عاما من اختفائها، حيث جرى العثور عليها داخل دولاب ملابس بأحد المنازل الفلسطينية ببيت حانون وسط قطاع غزة، لتبدأ رحلة البحث عن صاحب القميص المتهالك.

العثور على قميص جندي إسرائيلي في غزة

وفق صحيفة «جيروزاليم» الإسرائيلية، فإن البدلة العسكرية «قميص دبابة» التي جرى العثور عليها، كانت باهتة اللون وتعود لجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي من كتيبة النخبة في ناهال -كما هو مدون عليها-، وفقد منذ 13 عاما، حيث عثر عليها في خزانة ملابس أحد سكان غزة أثناء تفتيشه.

الجنود الذين عثروا على البدلة أو قميص الدبابة، قاموا بالتحفظ عليها وإرسالها إلى إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي، بينما كشفت التحقيقات التي تتبعت رحلة بدلة الدبابة إلى أحد سكان غزة، وفق الصحيفة: «أحد الجنود وجد غطاء الدبابة مطويا، بشكل أنيق في أحد الأدراج بمنزل في غزة».

تحقيقات إسرائيلية تكشف سر البدلة

التحقيقات الإسرائيلية، كشفت سر وجود قميص دبابة أو البدلة العسكرية التي ترجع للجندي في خزانة الملابس في غزة، إذ تبين أن لجندي يسمى «إي»، وهو طبيب مقاتل من الوحدة 888 رفائيم، وجرى تبادلها مع أحد الجنود الأمريكين المشاركين في الحرب معه، ولم يعرف مصيرها، ولا كيف دخلت خزانة ملابس أحد الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن «إي»، تعرف على قميصه أو بدلته حينما نشرت كتيبة النخبة في الناهال، صورا لها: «بمجرد أن نشرت ناهال عن القميص العلوي، عرفت على الفور أنه ملكي».