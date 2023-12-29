قيادي بـ«مستقبل وطن»: مقترح مصر لوقف الحرب بغزة امتداد لدبلوماسية دعم القضية

أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، يعكس جهود مصر الرامية دائما للسلام، ويؤكد حفاظ الدولة المصرية قيادة وشعبا على استقرار المنطقة وإحلال السلام فيها.

الدولة المصرية من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وأضاف «السمالوسي» في تصريحات له اليوم، أن مصر دائما كانت تحذر من توسع الصراع في المنطقة، وضرورة ضبط النفس، مؤكدا أن الدولة المصرية من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وبذلت في سبيلها الغالي والنفيس، إضافة إلى استغلال تواجدها في المحافل الدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي بضرورة الوصول لحل عادل بحل الدولتين والرجوع لحدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب مستقبل وطن

وأشار إلى الجهود التي قامت بها مصر من خلال تقديم المساعدات لأهالي القطاع في حربهم الأخيرة، من خلال قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وغيرها من القوافل المصرية التي أرسلها المصريين لأشقائهم في القطاع، فضلا عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية .

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى قطاع غزة، تتطلب محاكمتها دوليا، منوها أن دعم بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني جعلها تصل لأعلى درجات التبجح فى اعتداءاتها وجرائمها بحق المدنيين العزل.