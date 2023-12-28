«مسلم»: المبادرة المصرية تسعى إلى حل شامل لما يحدث في قطاع غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن فكرة التهجير للفلسطينيين لم تعد مطروحة، وهي غير مقبولة طوال الوقت، مشيرًا الى أن مصر تسعى الى حل شامل لما يحدث في قطاع غزة على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن حرب غزة كشفت ضمائر حكومات العالم بشكل بشع، كما أن شعوب العالم من تضررت.

طالت الحرب دون تحقيق شيء على الأرض

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «نتمنى أن تهتم الأطراف المعنية بالمبادرة المصرية لأن العملية أصبحت خطيرة للغاية، وقد طالت الحرب دون تحقيق شيء على الأرض، وكل طرف يريد حفظ ماء الوجه بطريقة ما، لكن ما يحدث هو تهديد للأمن في المنطقة كلها».

تدمير البنية الأساسية في قطاع غزة

وتابع: «حان الوقت للدور الأمريكي للضغط على إسرائيل للموافقة على مثل هذه المبادرات لحل الأزمة التي لم تنته، 80 يومًَا على الأرض حروب لم نجن منها سوى قتل الأبرياء، ولم تستطع إسرائيل تحقيق شيء على الأرض سوى تدمير البنية الأساسية في قطاع غزة».

وأكمل: «فيما يتعلق بالمبادرة المصرية لم يأت رد من الأطراف المعنية، وبمجرد أن يأتي الرد سوف تتبلور بشكل أكبر، ومصر قدمت المبادرة بشكل ثنائي لكل الأطراف، ونحن أمام مبادرة جادة، والأكثر دراية بطبيعة المشكلة على الأرض هي مصر وأجهزتها والرئيس السيسي، والمبادرة هي نتاج واستكمال للجهد الذي قامت به مصر من قبل في الهدنة الأولى».

إسرائيل تعرضت لصدمة كبيرة يوم السابع من أكتوبر

وأوضح: «إسرائيل تعرضت لصدمة كبيرة يوم السابع من أكتوبر، ولم تحقق في شمال غزة أي إنجاز يذكر، رغم أن شمال قطاع غزة أسهل من الجنوب، ومن تضرر من الحرب على قطاع غزة هو ضمير العالم، وهو ضمير الشعوب وليس ضمير الحكومات، ومدينة غزة تدمرت بشكل كبير».