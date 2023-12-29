«مياه قنا» حصول محطة «الحلة» على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا استيفاء محطة مياه الحلة المدمجة 120 لتر/ ثانية، التي تغذي مجلس قروي جراجوس بمركز قوص للمرة الأولى لمتطلبات «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، بعد اجتياز العاملين والمحطة إجراءات التفتيش من قِبل المفتشين المعتمدين وتأكدهم من استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب، التي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، واتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

محطات المياه الشرب

وأكد «عرفة»، بحسب بيان صحفي اليوم، أن شركة مياه الشرب تسعى دائماً إلى رفع كفاءة محطات مياه الشرب، وإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل التابعة للشركة.

شركة مياه الشرب

ويأتي ذلك بناءاً على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين والمحطات لاستيفاء جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على متطلبات الإدارة الفنية المستدامة TSM، وأجرى التفتيش من خلال طاقم التفتيش المعتمد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.