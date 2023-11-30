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خريطة انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في قنا.. اعرف المواعيد

كتب:

رجب آدم
04:25 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
قطع مياه الشرب بقنا

قطع مياه الشرب بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، في بيان صحفي اليوم، قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا غدا 1/ 12/ 2023 لمدة 4 ساعات.

وأكدت الشركة في بيانها، «نظراً لأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحي مدينة العمال الرئيسية سوف يتم قطع المياه يوم الجمعة الموافق 12/1 / 2023 عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا».

مناطق انقطاع مياه الشرب في قنا

وكشفت عن المناطق التي سوف تتأثر بقطع مياه الشرب والصرف الصحي عن المناطق الآتية: «مدينة العمال – حوض 10 – الحميدات – المعبر – منطقة الخزان – الشنهورية – عمر افندي- نجع سعيد- المنشية – عزبة حامد – عزبة خليفة – شارع المدارس»، ابتداءاً غدا من الساعة 2 ظهراً حتي 6 مساءاً .

وتهيب شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

 

 

 

 

 

 

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بقلم رجب آدم