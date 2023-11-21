«مياه قنا» تطالب أصحاب العدادات المسبقة بتحديث البيانات خلال 5 أيام

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانا صحفيا، اليوم، طالبت خلاله العملاء المتعاقدين على عدادات مسبقة الدفع بضرورة التوجه إلى مراكز خدمة العملاء بالأفرع لتحديث البيانات في موعد أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإعلان حتى لا تتعرض لتنفيذ الإجراءات القانونية وقطع الخدمة.

وأكدت ضرورة وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر والضغط حتى تظهر كلمة مقبول والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء قبل 24 ساعة من وضع الكارت بالعداد.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وفي سياق آخر كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أصدرت بيانا أنه في الآونة الأخيرة شكاوي بعض المواطنين باتصال بعض الأشخاص ينتحلون صفة موظفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بحجة أخذ عينات للتأكد من صلاحية المياه .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين التأكد من إثبات شخصية أي شخص قبل التعامل معه، وأن الشركة تأخذ العينات من الأماكن العامة مثل (نادي أو صيدلية او مقهى او مسجد ... إلخ) في الحالات الطبيعية ولا تأخذ عينات من المنازل إلا بعد إجراءات متبعة في هذا الشأن بشكوى من المواطن نفسة بخصوص جودة المياه كما تؤكد الشركة جودة المياه المنتجة طبقا المواصفات القياسية المصرية.