تغيير خط مياه مدرسة الشهيد أحمد محمود في قنا بسبب التسريب

أكت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية في قنا، تغيير الخط الداخلي لماسورة المياه المؤدي إلى مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود محمد أحمد - كلاحين أبنود سابقا، وذلك بسبب وجود كسر في ماسورة الخط الرئيسي للمياه تسبب في عطل في الخط الداخلي المؤدى للمدرسة.

تشكيل لجنة بالمدرسة

وأضافت «رشاد»، أنه بعد التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وشركة مياه الشرب، تم تشكيل لجنة فورية لمعاينة المدرسة والتي أكدت أن التسريب بسبب الخط الداخلي المؤدي للمدرسة، مما تسبب في تسريب وتراكم المياه بداخلها، حيث تم استبدال الخط الداخلي المؤدى للمدرسة في الحال بمواسير جديدة وأدوات السباكة اللازمة، وتركيبها حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين في المدرسة.

إدارة قنا التعليمية

وأكدت مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتغيير الخط الداخلي والعمل يتم فيه بسرعة كبيرة، وكذلك رفع التراكمات من المدرسة التى تسببت فيها المياه المتسربة، وإعادة الفناء لوضعه الطبيعي لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة في المدرسة، بحانب جاهزية المدرسة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية الاسبوع المقبل.