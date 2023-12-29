نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية خلال ساعات.. تستمر 5 أيام

مع تحسن الطقس نسبيا في الإسكندرية خلال الوقت الراهن وتوقف الأمطار منذ يومين، واستمرار الاعتدال اليوم الجمعة، بعد انتهاء نوة عيد الميلاد، تتجه أعين أبناء المدينة الساحلية إلى معرفة موعد نوة الإسكندرية القادمة من أجل تدبير الأمور والارتباطات الخاصة بهم، خاصة أن النوة القادمة تتزامن مع توقيت احتفالات رأس السنة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس الحالية والتي تعرف باسم «نوة رأس السنة» والمشهورة بأنها شديدة الأمطار بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وكشف جدول ميناء الإسكندرية مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2023، موضحا أن أقرب نوة هي نوة رأس السنة التي تأتي غدا 30 ديسمبر، وتستمر قرابة 5 أيام مع أول أيام العام الجديد أيضا، وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل نوة رأس السنة على الإسكندرية

وكشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إنه متوقع عودة الأمطار على الإسكندرية بدءاً من غد السبت وتستمر حتى ثاني يوم الأحد الذي يوافق رأس السنة بنسبة 40%، ما يعني أنها أمطار متوسطة يجب ارتداء ملابس مضادة للأمطار خلال الاحتفالات على أن تتوقف يوم وتعود مرة أخرى لسقوط الأمطار.

استعدادات الصرف الصحي لنوة رأس السنة

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الشركة ستعلن حالة الطوارئ و‘لغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 186 سيارة ومعدة والتعامل تلاحظي مع أي تغيرات جوية.