8 نوات غزيرة تضرب الإسكندرية في 2024.. اعرف المواعيد ومدة سقوط الأمطار

كشف جدول هيئة ميناء الإسكندرية، مواعيد نوات الإسكندرية 2024 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، وهو الأمر الذي يعد أحد أهم احتياجات المواطنين في وقت الشتاء الجاري، نظرًا لكثرة سقوط الأمطار، الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية منذ أيام، ما يعني ضرورة معرفة توقيتات النوات لضبط الجداول من حيث المواعيد وتدبير الأمور.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية 2024 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة على حِدَةٍ، وذلك حسب كل شهر بدءا من شهر يناير المقبل لضبط الجدول الزمني من حيث الخروجات والتنزه.

نوات الإسكندرية شديدة الأمطار

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن نوات الإسكندرية 2024 ستكون شديدة الأمطار عن السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بجد تجاه هذا الأمر من خلال المشروعات القومية، أبرزها مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجري التعامل مع نوات الإسكندرية 2024 عبر إعلان حالة الطوارئ، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من خلال متابعة الأجهزة المعنية بهذا الأمر وتواجدهم على مدار الساعة.

مواعيد نوات الإسكندرية 2024

وبحسب جدول نوات الإسكندرية 2024 من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، فإن أول شهور العام الجديد وهو شهر يناير يشهد 4 نوات على النحو التالي:

- نوة رأس السنة، التي تأتي بداية العام الجديد، وتستمر 4 أيام.

- نوة الفيضة الكبري، تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، ويتبعها نوة جديدة.

- نوة الغطاس التي تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم، تختتم نوات الإسكندرية في شهر يناير بالتحديد يوم 28 من ذلك الشهر، وتستمر 7 أيام، حتى بداية شهر فبراير، وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها.

نوات الإسكندرية في شهري فبراير ومارس

-يشهد شهر فبراير نوة واحدة، وهي نوة الشمس الصغرى، تبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- مع شهر مارس تبدأ نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

-وتأتي بعد ذلك نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- ثم تبدأ نوة الشمس الكبري، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- ويختتم مع نهاية شهر مارس نوات الإسكندرية في 2024، عبر نوة عوة أو برد العجوزة، والتي تستمر لمدة 6 أيام.