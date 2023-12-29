خبير تربوي: نقلة نوعية في التعليم الفني والصناعي بمصر

قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، إننا في مصر نشهد نقلة نوعية في التعليم الفني والصناعي، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، في ربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير كوادر من العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة.

«شحاته»: افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية

أضاف «شحاتة»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه جرى افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية التي تعمل على الربط بين سوق العمل والدراسة الأكاديمية، والتي ستوفر المهارات والقدرات وتلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، بجانب ضمان حصول الخريج على وظيفة مطلوبة فور تخرجه.

توفير الجانب الميداني والورش للمدارس الفنية

وتابع الخبير التربوي: «المدارس الفنية جرى تطويرها لأول مرة في تاريخ مصر بتوفير الجانب الميداني وإلحاقها بورش ومصانع والعديد من المؤسسات الإنتاجية المرتبطة بسوق العمل، ورجال الأعمال أسهموا بالفعل في دعم التعليم الصناعي بافتتاح مؤسساتهم ومصانعهم لطلاب المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية لتلقي التدريب اللازم الذي يؤهلهم للعمل فور التخرج».