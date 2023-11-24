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يطبق العام المقبل.. قرار مهم من «التعليم» بشأن المدارس الفنية والمناهج

كتب:

أميرة فكري
04:50 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية، بتوجيه كافة المدارس الفنية التابعة للمديريات بتطبيق المناهج الدراسية المطورة، المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل؛ على كافة طلاب نظام الخدمات، سواء بمدارس أصلية أو فصول ملحقة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها ضرورة التوجيه نحو مراجعة التطبيق في المدارس وحصر أعداد المعلمين اللازم تدريبهم، وموافاة الوزارة بتلك الأعداد والبيانات الخاصة بهم، حتى يتسنى لها التنسيق مع الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني نحو هذا الشأن.

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