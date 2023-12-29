محافظ الشرقية يعلن حصاد إنجازات مدينة منشأة أبو عمر خلال 2023

شهدت مدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية خلال عام 2023 تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء محطتي رفع صرف صحي منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 65%

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إنشاء محطتي رفع صرف صحي منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 65% بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

وتابع كما تم إنشاء مركز طبي منشأة أبوعمر بتكلفه 38 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبه تنفيذ 91٪، وتنفيذ مشروع بناء مكتب بريد مطور بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 65٪.

وذكر ممدوح غراب أنه تم شراء وتوريد أعمدة ومهمات للإنارة العامة بتكلفة 4 ملايين و 23 ألف و450 جنيه وبنسبة تنفيذ 100٪ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لافتا إلى أنه جرى بيئي صحي ونقي للمواطنين يتم رفع 4100 طن من القمامة والمخلفات /سنويا.