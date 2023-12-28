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«التحالف الوطني» يوفر مشروعات تمكين اقتصادي ضمن قوافل ستر وعافية في دمياط

كتب:

سهيلة هاني
02:49 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
توفير مشروعات تمكين اقتصادي

توفير مشروعات تمكين اقتصادي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم خيمة كبيرة لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي ضمن قوافل ستر وعافية في قرية الخياطة بمحافظة دمياط.

مشروعات التمكين الاقتصادي 

وأوضح التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن قوافل ستر وعافية الموجودة ضمن يوم الخير في قرية الخياطة بمحافظة دمياط، توفر فرص عمل كريمة ومحترمة للأهالي، بالإضافة إلى توفير مشروعات التمكين الاقتصادي من جمعية الأورمان أحد شركاء التحالف.

انطلاق يوم الخير

وكان التحالف الوطني أعلن عن انطلاق يوم الخير في محافظة دمياط، وتقديم عدد من الخدمات ومواد غذائية ولحوم وبطاطين وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية وملابس لكل الأعمار، بالإضافة إلى عيادات كشف في كل التخصصات وأدوية لكل الأمراض بالمجان، بالإضافة إلى جلسات توعية وتثقيف لكل الأهالي .

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بقلم سهيلة هاني