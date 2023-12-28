جدول زمني لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في أجا بالدقهلية

عقد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة مع المهندسين والفنيين بقسم المشروعات بالإدارة الهندسية برئاسة المركز والتخطيط والمتابعة والتعاقدات برئاسة المركز، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن، وذلك لسرعة إنجاز أعمال الرصف الجارية والتجميل فى شوارع مدينة أجا.

وضع جدول زمني محدد للانتهاء من كافة الأعمال

وبحسب البيان، ناقش رئيس مجلس مدينة أجا، خلال الاجتماع مع المهندسين، الآليات والإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من رصف شارع بورسعيد «المركز» وشارع 23 يوليو وشارع الإصلاح، وذلك للتيسير على المواطنين، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال رفع أغطية الصرف الصحى حتى منسوب الرصف، وكذا الانتهاء من استكمال بالوعات صرف مياه الأمطار، والانتهاء من أعمال التجميل بشارع الثورة مؤكداً على وضع جدول زمني محدد، للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف

وشدد خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للجدول الزمني المقرر، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة في هذا الشأن، مع التأكيد على مراعاة جودة الأعمال في التنفيذ وفقاً للمعايير المقررة، مؤكدا على متابعته المستمرة والدورية لمراحل التنفيذ والعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وتحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية، وذلك لتيسير الحركة المرورية.