«الإسكان» تخصص أراض لـ5 مشروعات صناعية في السويس.. توفر 300 ألف فرصة عمل

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جرى تخصيص مساحة 21045 مترا مربعا بمدينة السويس الجديدة، لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 300 ألف عامل بجميع التخصصات المطلوبة.

أشار الوزير، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُولي اهتماماً كبيراً بدعم المستثمرين، خاصة الصناعيين، وخلق مناخ استثماري جيد، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين.

نوه الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة واعدة ليس فقط كسكن لائق، وإنما تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، سير العمل بمواقع المشروعات بالمدينة الجديدة، وخاصةً موقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، للوقوف على نسب الإنجاز.

أوضحت «مخلوف»، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بـ«سكن لكل المصريين» بإجمالي 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية، تصل إلى 76%، وفي البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه 45%، وقطاع الصرف 77%، وفي قطاع الطرق 75%.

وشددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الالتزام الكامل بمعيار الجودة في التنفيذ جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني المحدد.