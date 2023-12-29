«توعية المواطنين بمبادرة حياة كريمة».. رسالة علمية بكلية التربية النوعية بطنطا

ناقشت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، رسالة ماجستير تحت عنوان «تعرض الجمهور للفيس بوك وعلاقته بتنمية الوعي نحو المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، للباحثة ‏سارة إبراهيم علي قنديل.

المساواة بين المواطنين في الخدمات سواء في الريف أو المدن

وتضمنت رسالة الماجستير، أن مبادرة «حياة كريمة»، تعد أكبر المبادرات التنموية في مصر، ومشروع القرن، وبمثابة عودة حق ضائع على مدار عقود من السنوات للمواطنين في الريف، وأن الجمهورية الجديدة جعلت من أولوياتها المساواة بين المواطنين في الخدمات سواء في الريف أو المدن.

وأشارت الباحثة في رسالتها، إلى أن الفيس بوك كان له دور كبير في إطلاع رواده على التنمية الشاملة التي يشهدها الريف المصري من خلال تلك المبادرة، وأن حياة كريمة تواصل عملها ليل نهار في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا داخل قرى الريف المصري.

ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كلًا من الدكتور وليد العشري إبراهيم، أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة ‏شيماء عبد النبي أبو عامر، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

درجة الرسالة

انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحثة سارة إبراهيم علي قنديل، درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص صحافة بتقدير امتياز، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ‏شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مناقشًا ورئيسًا، والدكتور ‏وليد العشري إبراهيم، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا مشرفًا، والدكتور حمزة السيد خليل أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا مناقشًا.