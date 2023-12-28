نائب رئيس حزب المؤتمر: «حياة كريمة» أعادت الحياة للريف المصري من جديد

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مبادرة حياة كريمة، من أهم المشروعات التي تمس حياة أكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري، لافتا إلى أن القرى الريفية، عانت على مدار سنوات من الإهمال وفقدان المقومات الرئيسية للحياة.

مستوى المقومات الرئيسية

وأوضح فرحات في تصريح لـ«الوطن»، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أجرى مقياس لجودة الحياة في الريف في 2016، ورصد مستوى المقومات الرئيسية في كل قرية من قرى الريف من مياه وكهرباء وغاز وظروف معيشة، وكانت المعايير تفتقد للطرق والصرف ومياه الشرب النقية والري، وغيرها من الأمور التى تمس بحياة المواطن، وكذلك ضعف التعليم والصحة والخدمات الحكومية، وكل ذلك تمت معالجته الآن.

تنمية المجتمع الريفي

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرى المصرية كانت بحاجة لهذه التنمية منذ سنوات، إلى أن جاءت حياة كريمة التى أعادت الحياة من جديد لقرى الريف المصري بشكل متكامل، وأصبحنا في طريقنا لتحقيق تنمية المجتمع الريفي من خلال مشروعات اقتصادية وتنموية تغير شكل الحياة في الريف المصري.