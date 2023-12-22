كاتب صحفي: مبادرة حياة كريمة تغير وجه حياة قرى الريف المصري

قالت الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنه سيُحْتَفَل على مرور 5 سنوات على إطلاق مبادرة حياة كريمة في وقت قريب، خاصة أن المبادرة تغير وجه الحياة في مصر وقرى الريف المصري، ولا سيما أن ميزانية المبادرة تصل إلى تريليون جنيه تُنْفَق على مراحل المبادرة الثلاثة، وتنتهي خلال أيام المرحلة الأولى بحجم إنفاق 350 مليار جنيه.

تغيير وجه الريف المصري

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تغير وجه الريف المصري للأفضل وتحسن حياة المواطن المصري وجودة الحياة، بحيث يرتقي مستوى الخدمة الصحية والتعليمية بإنشاء المدارس والجامعات وتمكين الشباب والمرأة برفع التأهيل والقدرات خلال الفترة المقبلة.

حلم الجمهورية الجديدة يتحقق بالعمل والعلم

وأشار إلى أن حلم الجمهورية الجديدة يتحقق بالعمل والعلم من خلال تأهيل الشباب عند الالتحاق بسوق العمل، خاصة أن هناك مليون شاب يلتحقون بسوق العمل سنويا في مصر، كما يوجد 98 جامعة و60 ألف فصل دراسي في الجمهورية كلها، بجانب برامج تأهيل وتمكين الشباب من القيادة وإحداث التنمية الحقيقية في مصر.