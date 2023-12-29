خدمات طبية لـ1030 حالة بالسنطة ضمن قافلة لجامعة طنطا و«حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، قافلة تنموية شاملة في قرية إشناواي بمركز السنطة، أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1030 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 78 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

خدمات بيطرية في القافلة

كما تم تقديم الخدمات البيطرية لأكثر 1000 رأس ماشية وطائر، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لـ219 مواطنا، وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القرى عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

توزيع كتب الشهادة الإعدادية

كما صرح الدكتور محمود سليم، بأنه بتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تم توزيع 1000 كتاب خارجي على طلاب الشهادة الإعدادية ضمن قوافل المساعدات، ليصل إجمالي ما تم توزيعه ضمن أنشطة القوافل الشاملة وعلى العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية إلى 3 آلاف كتاب قدمتها الجامعة لدعم ورعاية الطلاب وأبناء العاملين.