«علشان صحتك».. 6 فيتامينات تقلل آلام المفاصل وتقي من هشاشة العظام

الحفاظ على صحة العظام، من الأشياء الضرورية التي يجب على الأشخاص فعلها، إذ إنّ العظام هي بنية الجسم ومركز حركته، وإصاباتها بالآلام أو الهشاشة يؤثر على حياة الشخص وقدرته على أداء المهام اليومية.

6 فيتامينات تقلل آلام العظام

وهناك مجموعة من الفيتامينات يمكن أنّ تقلل آلام العظام وتقي من الهشاشة، وذلك إذا حرصت على تناولها بشكل منتظم، وفق الدكتور هاني حسن، أخصائي المناعة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنها مفيدة وضرورية للحفاظ على صحة العظام وتقويتها، وهي كالتالي:

فيتامين د

فيتامين د، هو واحد من أهم الفيتامينات لتقوية العظام، إذ ينظم امتصاص الكالسيوم بما يعزز صحة العظام، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الأسماك الدهنية، البيض، الكبدة، والألبان، أو التعرض للشمس الطبيعية بشكل يومي.

فيتامين أ

فيتامين أ يساعد في تكوين الخلايا البانية للعظم، ويقي من آلام العظام والمفاصل، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الجزر، السبانخ، الكنتالوب، والبطاطا.

فيتامين هـ

فيتامين هـ، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في علاج التهاب المفاصل وتمنع تلف العظام، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الأفوكادو، الفلفل الحلو، اللوز والفول السوداني، والمكسرات بشكل عام.

فيتامين سي

فيتامين سي غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم والعظام، وهو بشكل عام مفيد لصحة الجسم، ويمكن الحصول عليه عبر تناول البرتقال الطبيعي، الفلفل الأحمر، البروكلي، ويمكن تناول أقراص الفيتامين.

فيتامين ك

ووفق الطبيب، فإن فيتامين ك، ضروري للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها ويساعد في تعزيز كثافتها، وهو متوفر في الكرنب والبروكلي والخضروات الداكنة، والجبن.

فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12، يعد أحد أبرز أسباب الإصابة بهشاشة العظام، لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تعزز مستواه في الجسم، إذ يتوفر في الكبدة، السلمون، اللبن، الزبادي، البيض، وكذلك اللحوم.