حنان يوسف: سنواصل مسيرتنا في 2024 لبناء الإنسان وتنوير العقل

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، في دورته الـ49 من خلال تطبيق «زووم» وعبر «فيس بوك»، تحت عنوان: «وداعًا 2023 مرحبًا 2024: رسائلنا.. لتنوير العقل وبناء الإنسان».

أوضحت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن الصالون الثقافي يحتفل بنهاية عام جديد واستقبال عام جديد، متطلعين لاستمرار الصالون من خلال تنوع القضايا والموضوعات التي يطرحها في الصالون.

واستعرضت الدكتورة حنان يوسف، حصاد أنشطة الصالون خلال عام 2023، من خلال العرض الذي قام به الدكتور نادر محمد مدير البرامج في الصالون والمنظمة، إذ جرى تنفيذ 12 دورة على مدار العام، استعرضت عددا من الموضوعات التي ركزت على عدد من المحاور والمناسبات المختلفة.

وصرحت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، بأن الصالون وضع على عاتقه تقديم الفكر المستنير لعدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بمصر والعالم العربي، علاوة على الاتصال بقضايا المجتمع الراهنة، إضافة للدور التوعوي بعدد من المناسبات العربية والدولية، وذلك من خلال مشاركة نخبة من المتخصصين والأكاديميين من المحيط إلى الخليج، وربط جسور التواصل بين الأجيال من خلال تمكين الشباب في المشاركة بفعاليات الصالون.

وأعربت عن سعادتها بسبب ديمومة استمرار الصالون على مدار 49 دورة متصلة رغم الظروف والصعوبات المختلفة، لافتة إلى الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي الشهر المقبل بمرور 50 دورة.

وأعرب المشاركون في الصالون عن سعادتهم بالمشاركة في الصالون الثقافي الذي يعد منبرًا لطرح العديد من القضايا والموضوعات المهمة التي تهم الإنسان العربي، وتهتم بتقديم توصيات وأطروحات تسهم في تنوير وبناء العقل العربي.

وشهد الصالون مشاركة واسعة لعدد كبير من المتخصصين والأكاديميين من مصر وعدد من الدول العربية، علاوة على مشاركة كبيرة من الشباب كعادة الصالون، وقدم جميع المشاركين كلماتهم عن أمنياتهم في العام الجديد وتصوراتهم لأنشطة الصالون العام المقبل، ووصفوا الصالون بأنه أصبح صالون الإنسانية.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية لـ«ندى» عضو الصالون الثقافي بالغناء كعادتها في ختام الصالون.