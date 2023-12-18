مايا مرسي: عهد الرئيس السيسي شهد انتفاضة تشريعية لحماية المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عهد الرئيس السيسي بمثابة العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث عمل منذ توليه رئاسة البلاد على دعم المرأة المصرية، وحماية حقوقها وتمكينها وإبراز دورها في المجتمع المصري.

دخول المرأة المصرية لمجلس الدولة

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المرأة المصرية شهدت مكتسبات عديدة في عهد الرئيس السيسي أهمها دخولها إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهي خير دليل على أن القيادة السياسية تتخذ خطوات جريئة في إطار حماية حقوق المرأة ومنحها مساحتها من التمكين في المجتمع.

السيسي يتعامل مع ملف المرأة على أنه واجب وطني

وأضافت أن الرئيس السيسي يتعامل مع ملف المرأة على أنّه واجب وطني وتم اتخاذ العديد من الخطوات على أرض الواقع في سبيل ذلك منها على سبيل المثال إقرار عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ففي 10 سنوات تمكن الرئيس من نقل المرأة المصرية من التهميش إلى التمكين، من خلال وصولهن إلى مراكز اتخاذ القرار والبت في العديد من الملفات التي تتعلق بقضايا المرأة المختلفة واتخاذ خطوات بها سواء من خلال طلبات إحاطة أو تعديل في قوانين وغيره، ما يؤكد أن المجتمع المصري شهد انتفاضة تشريعية لحماية المرأة المصرية.