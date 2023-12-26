قرار هام من مصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتمّ احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.

سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية ،

وأوضح «الضباعني» أنَّه تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكي كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من البنك الأهلي المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 24 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أنَّه جار نشر السداد على كل البنوك تباعًا.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ السداد سيتمّ بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتمّ السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة.

إجراءات ميسره وضعتها المصلحة

وقال إنَّ عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة، إذ يتمّ إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصري كما هي دون تغيير، تمّ إضافة حقل بنموذج 10 ق.م في كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، ويتمّ الضغط على وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقي الضريبة المستحقة بالجنيه المصري.