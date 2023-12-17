آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، آخر موعد لتقي طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة بها موضحة المستندات المطلوبة وطريقة التقديم.

وظائف الضرائب المصرية:

- وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.

- عدد 2 وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز.

المستندات المطلوبة

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان على أن ترفق به المستندات التالية:

1- بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

3- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة «عدد 7 نسخة ورقية» على أن ترفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة واحدة مدمجة CD.

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور» مدون على كل ملف «اسم المتقدم- جهة العمل- رقم التليفون» وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

طريقة التقديم على وظائف الضرائب

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية – أبراج وزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة- برج رقم 4 الدور الأول – غرفة رقم 106.

ويستمر التقديم، حسب الإعلان لمدة 30 يوما اعتبارا من 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.