الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مخيمي «البريج» و«المغازي»

شنَّ الطيران الإسرائيلي غارات على مخيمي «البريج» و«المغازي»، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل بأنّه تم تدمير مربعات سكنية في مخيمات وسط قطاع غزة إثر القصف، مؤكدة أن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت قذائف عشوائية تجاه النصيرات.

وتابعت: «تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية بمناطق متفرقة بقطاع غزة»، مشيرة إلى إنَّ 85% من سكان قطاع غزة يعتمدون على وكالة «أونروا».