وكيل صحة الشرقية يناقش خطط التطوير وتحسين الأداء خلال 2024

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الجمعة، بمكتب وكيل الوزارة، لاستكمال مناقشة خطط العمل القادمة خلال عام 2024.

مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام 2024

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام 2024، التي تشمل الخطط الفنية للإدارات العامة بمديرية الصحة، لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الطبية بالقطاع العلاجي والقطاع الوقائي بمنافذ تقديم الخدمة بمحافظة الشرقية، هذا بجانب مناقشة احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

احتياجات الطب الوقائي من الأعمال الإنشائية

كما تمت مناقشة احتياجات الطب الوقائي من الأعمال الإنشائية لتطوير المراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة لها، كما تم مناقشة مقترح المشروعات الصحية ضمن الخطة الاستثمارية القادمة، من تطوير شامل وإضافة خدمات نوعية جديدة.

مناقشة خطة المرور الإشرافي والميداني على المنشآت الطبية

كما تم مناقشة العمل بالمبادرات الرئاسية الصحية، ومناقشة خطة المرور الإشرافي والميداني على المنشآت الطبية بالمحافظة، وشدد وكيل الوزارة على الانتهاء من تفعيل أجهزة البصمة الإلكترونية، الخاصة بتسجيل الحضور والانصراف بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.