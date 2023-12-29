«الصحة» تكشف تفاصيل حالة أول مصابين بمتحور كورونا الجديد في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل حالة المصابين بمتحور كورونا الجديد، وقال لـ«الوطن» إن حالتهما مستقرة، ولم يدخلا المستشفى، وجرى عمل تحليل التسلل الجيني لهما فور التأكد من إصابتهما بمتحور كورونا الجديد، وجرى وصف العلاج المناسب لهما وفقا للتشخيص الذي قام به الطبيب، مع عزلهما بالمنزل والمتابعة الصحية لهما من قبل الوزارة.

المتحور الجديد يستجيب للأدوية واللقاحات

أضاف المصدر أن الحالتين من محافظات الوجه البحري، وعمرهما لا يتجاوز 40 عاما، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليهما خفيفة للغاية وتشبه نزلات البرد العادية، لافتا إلى أن أي متحور جديد يظهر يجري تحديد مدى شدته من خلال عدد من المحاور منها شدة الإصابة ومدى الاحتياج إلى التردد على المستشفيات والاستجابة إلى الأدوية، مشيرا إلى أن المتحور الجديد حتى الآن يستجيب للأدوية واللقاحات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

اتباع الإجراءات الإخترازية اللازمة

وطمأن المصدر المواطنين بشأن المتحور الجديد، وقال إن المتحور سريع الانتشار وليس شديد الإصابة، وعلى المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس ومتحوراته وغيره من الأمراض المعدية الأخرى.

الحرص على التباعد الاجتماعي

وطالب المصدر، المواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد، بالحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التعزيرية من لقاح كورونا.