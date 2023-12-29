«تعليم المنيا» ينظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد لافتتاح معرض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF 2024 والمقام بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف «المنيا الثانوية العسكرية»، بمشاركة 229 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتقديم 54 مشروعا في مجالات تكنولوجية مختلفة.

تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن ISEF 2024 هي أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم، ويتم تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي ومنهجيته من خلال ورش العمل التي تتم بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية.

تصعيد الطلاب المتميزين في كل إدارة

ويتم تصعيد الطلاب المتميزين في كل إدارة من خلال لجنة التحكيم من أساتذة جامعة المنيا حسب معايير المسابقة الدولية للتصعيد للمعرض الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة تمهيدية للتصعيد للمعرض الدولي على مستوى العالم الذي يقام في شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.