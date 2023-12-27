محافظ المنيا: تنفيذ 3209 مشروعات في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب انجازها ومطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل، حيث استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة.

تنفيذ 3209 مشروعات

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالى 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة، إضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.