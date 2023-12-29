محافظ الإسكندرية: جاهزية الأماكن السياحية لاستقبال المواطنين باحتفالات رأس السنة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، استعداد الأماكن السياحية في عروس البحر الأبيض المتوسط لاستقبال الزائرين خلال احتفالا العام الجديد على رأسها تجهيز كورنيش الإسكندرية الذي يعد قبلة الزوار وأهالي المدينة خلال ذلك التوقيت من العام.

جولة تفقدية مُكبرة في الإسكندرية

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية مُكبرة أجراها المحافظ على مستوى الأحياء لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، مؤكدًا تكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرزها المتحف اليوناني.. تفقد محافظ الإسكندرية للاماكن السياحية

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك الأماكن جاهزة لاستقبال المواطنين في فترة الأعياد خلال الأيام المقبلة.

محافظ الإسكندرية يقابل المواطنين على الكورنيش

كما حرص محافظ الإسكندرية على مقابلة المواطنين والاطمئنان على أحوالهم والتساؤل عن أبرز الأمور التي يتمنون أن يروا الإسكندرية عليها خلال الأيام المقبلة.