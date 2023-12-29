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الداخلية تلاحق هاربين من تنفيذ أحكام قضائية على مستوى كافة المديريات

كتب:

محمد بركات
06:25 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
حبس- صورة تعبيرية

حبس- صورة تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق نتائج إيجابية.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تاجر ملابس- مقيم بمحافظة البحيرة، مطلوب التنفيذ عليه في 66 قضية تبديد، والمقضى عليه فيها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية.

وكذا القبض على مالك مقهى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 40 قضية تبديد والمقضي عليه فيها بالحبس 92 سنة وكفالات مالية، بالإضافة إلى ضبط نقاش- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية إتجار بالمخدرات.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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