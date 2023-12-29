أسعار الذهب في مصر تتراجع 5 جنيهات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، انخفاضًا، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 5 جنيهات، مسجلا نحو 3095 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر الذهب وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر الذهب في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، ليسجل نحو 3537 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، ليسجل نحو 3242 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل نحو 3095 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، ليسجل نحو 2653 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، ليسجل نحو 2063 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر، ليسجل نحو 24760 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2065 دولار.