أستاذ مناخ يحذر سكان المناطق الساحلية من نوة الميلاد.. 4 نصائح لاحتفالات رأس السنة

حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، سكان المدن والمحافظات الساحلية، من نوة الميلاد التي تتزامن مع الاحتفالات برأس السنة من نهاية الشهر الجاري، خاصة أثناء فترات الليل، ومن المقرر أن تستمر هذه النوة لمدة 5 أيام.

4 نصائح لسكان المدن الساحلية والمحافظات برأس السنة

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن الأمر يتطلب من سكان المحافظات الساحلية التالي:

- ارتداء الملابس الصوفية والشتوية الثقيلة نظراً لسقوط أمطار مع قدوم نوة الميلاد التي تصادف مع أول أيام احتفالات رأس السنة، وطقس شديد البرودة.

- عدم ارتداء الحلي والمشغولات الذهبية، والفضية، نهائيا، نظراً لحدوث برق ورعد شديد يضرب المحافظات الساحلية، وهو ما يعرض حياتكم للخطر الداهم.

- عدم التقاط الصور ليلا أو نهاراً علي اللسان الخرساني، علي سواحل البحر الأبيض المتوسط، نظراً لحدوث ظاهرة المد والجزر به، الذي يحدث ضرر وغرق حال انزلاق قدامك نحو مياه البحر المتوسط.

- عدم اعتلاء الأسطح الخالية نظراً لسرعة الرياح، التي تؤدي إلى اختلال الاتزان والسقوط من أعلى لا قدر الله.

أمطار بسواحل المحافظات الساحلية

وأشار أن المحافظات الساحلية تشهد سقوط أمطار غزيرة للغاية حتى مع بداية غدا السبت حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يستوجب على المواطنين من بصفة بار السن المكوث في البيوت، حرصا على حياتهم من ضرر.