أستاذ مناخ: أمطار شديدة وتراجع درجات الحرارة على المحافظات الساحلية الأحد المقبل

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن يوم الأحد المقبل، سوف تتراجع درجات الحرارة على عدد من المحافظات الساحلية والتي تضم محافظات، مطروح، وكفر الشيخ ، والإسكندرية، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال صعيد مصر، ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، لافتًا أن هذا التراجع الملحوظ تزامنا مع آخر يوم في نوة المكنسة، والتي بدأت اليوم وتنتهي يوم الأحد المقبل.

أمطار غزيرة على مدار اليوم

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن يوم الأحد المقبل سوف يشهد سقوط أمطار رعدية شديدة على المناطق الساحلية، الواقعة على مياة البحر الأبيض المتوسط، وجنوب وشمال سيناء، ومدن القناة، مع نشاط كبير لحركة الرياح خاصة علي المناطق الشمالية للبلاد، والتي تصل لنحو 18 كيلو /ساعة، علاوة علي حالة من الطقس البارد خلال ساعات الليل، وبرق ورعد متواصل.

نصائح مهمة لسكان تلك المحافظات

وأضاف أنه من الضرورة عدم لمس أعمدة الكهرباء، والسير دون حمل أشياء معدنية وقت حدوث ظاهرة البرق والرعد، وعدم الخروج وقت هطول الأمطار الغزيرة، إلا من خلال ارتداء ملابس ثقيلة، وذلك حرصا علي سلامتك من الإصابة بأي ضرر.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، قد حذرت من انخفاض درجات الحرارة يوم الأحد المقبل وهطول أمطار شديدة، ونشاط كبير للرياح علي تلك المناطق المحافظات السابق ذكرها.