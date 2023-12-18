أستاذ مناخ ينصح المزارعين بالسواحل بوقف عمليات الري: احذروا الفيضة الصغرى

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن نوة الفيضة الصغرى، عاصفة وشديدة الأمطار، والتي تكون غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة.

وقف عمليات الري لمزارعي السواحل تماما

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، بضرورة وقف المزارعين لعمليات الري تماما، خاصة بالحقول الواقعة على المدن والمحافظات الشمالية الساحلية، والتي يعتمدون على زراعة الحقول بالخضروات بها، وذلك حتى لا تسبب غزارة الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى في تلفها، جراء الري ثم هطول الأمطار.

موعد نوة الفيضة الصغرى

وأشار إلى أن موعد نوة الفيضة الصغري سوف يكون مع حلول يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر من الشهر الجاري، وتكون مدتها على مدار 5 أيام، وهي نوة غزيرة الأمطار، كما تهب بها رياح عاتية، وبرق ورعد.

يذكر أن المحافظات الساحلية والتي تضم محافظة مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، يعتمد أغلب سكانها علي حرفة الزراعة، ومهنة الصيد، وهي من المحافظات الواقعة علي مياه وسواحل البحر الأبيض المتوسط.