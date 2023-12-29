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وصول القافلة الرابعة من مساعدات بيت الزكاة إلى العريش تمهيدا لدخول غزة

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:35 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة للعريش

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة للعريش

أعلن الأزهر الشريف، وصول القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري والتي خرجت مساء أمس الخميس، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تمهيدا لدخولها قطاع غزة عبر  معبر رفح.

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.

70 وفدًا يُشارك في مساعدات غزة 

كما أكد الأزهر في بيان، أنه من المقرر أن تدخل القافلة خلال الأيام القادمة، معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار مشاركة دولية كبيرة، إذ شارك في تجهيزها وفودا من 70 دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي ناشد الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة «أغيثوا غزة».

حملة «أغيثوا غزة»

وكان قطاع غزة قد استقبل، منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ثلاثة قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.

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