ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل ترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء

يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: «الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

شرح التمييز

يحاضر في الملتقى الدكتور عبد الرحمن جمعة، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، مبينا أهمية «كيف تُعاتب؟»، بينما يستعرض الدكتور محمود عبد الجواد، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، شرح «التمييز».

تفاصيل ملتقى الطفل

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى «الطفل الخلوق والنظيف والفصيح»، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.