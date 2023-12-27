مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية التمريض على حصد المركز الثاني في المؤتمر العلمي

قدم مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتورة آمال السباعي عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري وكيلة الكلية؛ للأداء المشرف لطالبات الكلية خلال مشاركتهن في فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الثالث الذي نظمته كلية التمريض جامعة حلوان.

وشهد المؤتمر مشاركة كليات التمريض على مستوى الجمهورية، وعقد تحت عنوان: «نحو مستقبل تمريضي مستدام- تمكين ممرضي الغد في التعليم والممارسات والبحث العلمي».

أشاد مجلس جامعة الأزهر بالتمثيل المشرف لطالبات كلية التمريض جامعة الأزهر، وحصولهن على المركز الثاني في النشاط العلمي والثقافي على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر، بملتقى الأزهر العالمي الثاني للكاريكاتير الذي نظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، وقدم التهنئة للدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين؛ لنجاح الملتقى، ما يؤكد اهتمام الأزهر بالفنون.

وقد حظي الملتقى بمشاركة متميزة؛ إذ تنافس فيه ممثلون من مختلف دول العالم، وكان يعبر عن اهتمام الأزهر الشريف بالمرأة؛ حيث جاء بعنوان: «تمكين المرأة في فن الكاريكاتير».