طه الدسوقي وغادة عادل في قصة حب بمسلسل «حالة خاصة»

تستعد منصة «WATCH IT» لعرض مسلسل «حالة خاصة»، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي وذلك يوم 3 يناير المقبل.

بوسترات أبطال المسلسل

وكشفت المنصة عن بوسترات أبطال المسلسل منفردة، وهم أحمد الأزعر، على السبع، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، لينا إيهاب، والأطفال آدم وهدان، وآدم النحاس.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، ويتضمن 10 حلقات، حول حالة نفسية صعبة يعيشها بطل العمل طه الدسوقي، الذي يعمل محاميًا، ويلتقي غادة عادل التي تعمل بالمحاماة أيضًا، ويعيش فترة معاناة صعبة بسبب ظروف خاصة يتعرض لها، وبعدها يدخل مع «غادة» في قصة حب تجعل حياته تتحسن مع تصاعد الأحداث.

المسلسل من بطولة طه الدسوقي في أولى بطولاته المطلقة، وغادة عادل، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، وئام مجدي، ولينا إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق.