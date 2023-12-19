طرح بوسترات مسلسل «حالة خاصة» لـ غادة عادل (صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «حالة خاصة»، البوستر المبدئي للعمل، والمقرر عرضه علي منصة «watch it» خلال الفترة القادمة.

بوسترات مسلسل حالة خاصة

وظهر أبطال العمل غادة عادل وطه الدسوقي على البوستر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل المسلسل خلال الفترة المقبلة قبل عرضه.

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

المسلسل من بطولة طه الدسوقي، وغادة عادل، وعدد آخر من الفنانين، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل «حالة خاصة»

تدور أحداثه في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

يُذكر أنَّ المسلسل حالة خاصة يجمع بين الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، في عمل كوميدي، تعتمد أحداثه على الإطار التشويقي، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرضه قريباً، وهو يعتبر من أعمال «واتش ات» الأصلية.