طرح البرومو الرسمي لمسلسل «حالة خاصة» على منصة watch it

طرحت منصة watch it، البرومو الرسمي لمسلسل «حالة خاصة» بطولة الثنائي غادة عادل وطه دسوقي، تمهيدًا لطرحه اعتبارًا من يوم 3 يناير المُقبل، حيث تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن خلال البرومو يبدو أنّ طه دسوقي، يُعاني من حالة نفسية ما، رغم مهارته الشديدة في عالم المحاماة، وتفوقه الكبير على زملاءه داخل الكلية، لينتقل للعمل مع غادة عادل، والتي تُجسد شخصية «أماني النجار»، وتصف نفسها خلال البرومو، بـ«أكبر محامية في مصر».

كما يعيش طه دسوقي، خلال أحداث مسلسل حالة خاصة، قصة حب على غير عادته، لتشهد حياته مُنعطفًا جديدًا، قد يُحسن من حالته النفسية، كما يتولى عددًا من القضايا خلال فترة عمله مع غادة عادل.

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

المسلسل من بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وحسن أبو الروس، وأحمد طارق، ونبيل علي ماهر، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.