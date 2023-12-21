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غادة عادل محامية تكسر القواعد في مسلسل «حالة خاصة»

كتب:

ضحى محمد
11:26 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
غادة عادل

غادة عادل

تستعد الفنانة غادة عادل لطرح أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم «حالة خاصة»، والمقرر عرضه علي منصة «watch it» خلال الفترة المقبل.

دور غادة عادل في مسلسل حالة خاصة

وتقدم الفنانة غادة عادل خلال المسلسل شخصية «أماني النجار»، وهي محامية شاطرة ودائمًا تكسر القواعد، ومعظم مشاهدها مع الفنان طه دسوقي الذي يواجه الكثير من التحديات في إطار تشويقي اجتماعي.

أحداث مسلسل حالة خاصة

تدور أحداثه في إطار تشويقي حول 10 حلقات، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من بطولة طه الدسوقي، وغادة عادل، وعدد آخر من الفنانين، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.