أمين مساعد الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا

قال الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة محمد خالد الخياري، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين ترتفع جراء العدوان الإسرائيلي، وكثير من الفلسطينيين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة».

وتابع: «سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك تصاعد كبير في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، ويجب استعادة الأفق السياسي لوقف العنف في الضفة الغربية والعمل على حل الدولتين».