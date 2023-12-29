إدارة بايدن تدعو الكونجرس الأمريكي لدعم ومساعدة أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس، إلى تكثيف جهوده لمساعدة أوكرانيا بعد الضربات الروسية العنيفة، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا واسع النطاق، شمل استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وكروز طال عدة مدن في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 97 آخرين، وطال القصف الروسي كييف، خاركيف زاباروجيا وأوديسا ودنيبرو ولفيف، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.