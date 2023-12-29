وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات عنيفة بمنطقة تشيركاسي الأوكرانية

أعلنت وسائل إعلام روسية، نقلا عن السلطات في منطقة تشيركاسي الأوكرانية، سماع دوي انفجارات في المنطقة الواقعة وسط البلاد، ودعت السلطات على لسان رئيس المنطقة إيجور تابوريتس، ​​عبر «تليجرام»، سكان المنطقة إلى الاحتماء دون تحديد حجم الأضرار.

وكان 16 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 97 آخرين، جراء شن القوات الروسية، إحدى أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا باستخدام مسيرات وصواريخ تفوق سرعتها الصوت وصواريخ باليستية وكروز حتى الآن، في كييف وجنوب وغرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اعتراض وتدمير مسيرة و3 صواريخ فوة منطقتين روسيتين

وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي «موسكو»، في هجوم وصفته وزارة الدفاع الروسية في بيان، بـ«الإرهابي»

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، اعتراض وتدمير 3 صواريخ أوكرانية مضادة للرادار من طراز«هارم» الأمريكية الصنع فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن قواته الجوية، أطلقت طائراتها أكثر من 300 مرة للتصدي للطائرات العسكرية الروسية خلال 2023، مشيرة إلى أن المواجهات بين الجانبين كانت آمنة ومهنية.

وأضاف «الناتو»، أن معظم الاختراقات الجوية بين الجانبي حدثت فوق بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تدمير 114 من الصواريخ والمسيرات الروسية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا، مشيرا إلى إسقاط معظمها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، تدمير 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا، فيما قالت وزارة الطاقة، إن الكهرباء انقطعت في 4 مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي الضخم.

وفي ألمانيا، قال رئيس إدارة الشؤون الأوكرانية في وزارة الدفاع الألمانية، اللواء كريستيان فرويدينج، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، إن قرابة نصف دبابات «ليوبارد 2» الــ 18، التي حصلت عليها «كييف» لم تعد صالحة للعمل بسبب عدم كفاءة عمليات استبدال قطع الغيار، وأعمال الصيانة.

وعلى موقع إكس «تويتر سابقا»، طالب رواد المنصة، رئيسة «مفوضية أوروبا»، أورسولا فون دير لاين، بالاستقالة من منصبها وشنوا هجوما لاذعا ضدها لهدرها الأموال على أوكرانيا.