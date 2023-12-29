وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة ابن العاص والمركز الطبي بكفر صقر 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بابن العاص، التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، والمركز الطبي بكفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهما، وأعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة المركز الطبي، وذلك بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام.

تفقد أماكن تقديم الخدمة الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته الأولى وحدة ابن العاص، وأماكن تقديم الخدمة الطبية بها، وقام بمعاينة الحالة الإنشائية لها على الطبيعة، وتحديد مدى احتياجاتها من أعمال التطوير، مكلفاً مدير الإدارة الصحية بالتواصل مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر، ورئيس الوحدة المحلية بابن العاص، لإرسال لجنة هندسية لمعاينة الوحدة الصحية، وإعداد تقرير فني بشأنها، ثم تكليف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل المقايسات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الوحدة، بناءاً على تقرير مجلس المدينة.

تطوير ورفع كفاءة المركز الطبي بكفر صقر

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جاري تطوير ورفع كفاءة المركز الطبي بكفر صقر. بالتزامن مع تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين به، حيث يتم تطوير المركز على مرحلتين، الأولى يتم رفع كفاءة الدور الأرضي، ويتم تقديم الخدمات الصحية بالدور الأول العلوي.